Inter-Fiorentina 0-1, Gnonto ad un passo dal raddoppio!

Inter-Fiorentina 0-1, Gnonto ad un passo dal raddoppio!FirenzeViola.it
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Ieri alle 14:12Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina soffre ma si sa anche rendere pericolosa. Cross dalla sinistra di Valdepenas che trova sul secondo palo in area Gnonto. L'esterno viola controlla, si acentra e con un gran sinistro a giro impegna Provedel. L'ex portiere della Lazio si distende e con un gran riflesso mette il pallone sopra la traversa.