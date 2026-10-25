Il muro della Fiorentina dura fino al 90': a San Siro vince l'Inter 2-1
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Finisce con l'amaro in bocca la partita della Fiorentina contro l'Inter. 2-1 per i nerazzurri a San Siro dopo una partita a senso unico in cui però la squadra di Vanoli era riuscita a trovare una perla di Jimenez per il vantaggio nel secondo tempo. Un super De Gea e un po' di fortuna sembravano bastare ai viola per portare a casa punti ma prima Thuram trova il pari allo scoccare del 90', poi Valdepenas cintura in area lo stesso attaccante e su rigore Zielinski non sbaglia. Restano 4 i punti in classifica della Fiorentina, sempre più in basso nonostante una prova da squadra a Milano.
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