Inter-Fiorentina 2-1, vantaggio dei padroni di casa su rigore: fallo di Valdepenas

Inter-Fiorentina 2-1, vantaggio dei padroni di casa su rigore: fallo di ValdepenasFirenzeViola.it
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Ieri alle 14:32Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina è sotto al 97' in casa dell'Inter. I nerazzurri, dopo il gol di Thuram da fuori area, sono passati avanti su rigore per un fallo, una cintura, di Valdepenas su Thuram sanzionata da Mariani con il tiro dagli undici metri. A segnare il rigore è stato Zielinski bravo a incrociare il destro e a battere De Gea.