Inter-Fiorentina 0-0, super intervento di De Gea su Pio Esposito!

Inter-Fiorentina 0-0, super intervento di De Gea su Pio Esposito!FirenzeViola.it
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di Redazione FV

L'Inter sta provando ad alzare i giri del motore a San Siro contro la Fiorentina. Ad andare vicino al gol per i nerazzurri è stato Pio Esposito, che con un colpo di testa ben indirizzato stava per realizzare la rete dell'1-0 ma si è trovato di fronte un super De Gea, bravo a distendersi alla sua destra e a respingere a mano aperta una conclusione destinata all'angolino. 