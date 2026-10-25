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Una buona Fiorentina regge (grazie a De Gea) a San Siro: 0-0 dopo 45'
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La Fiorentina chiude sullo 0-0 il primo tempo della partita contro l'Inter. Migliore in campo per i viola nei primi quarantacinque minuti è stato David De Gea con almeno un paio di interventi fondamentali, ma la squadra di Vanoli ha comunque tenuto botta contro la capolista della Serie A. L'inserimento negli undici di Brescianini ha limitato qualche sortita nerazzurra, purtroppo davanti Mastantuono e Njie sono stati un po' inconcludenti al momento di arrivare nell'area avversaria. Nel complesso comunque un buon primo tempo dei viola che però sono chiamati ad alzare il livello nella seconda frazione se sperano di portare via punti da San Siro.
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