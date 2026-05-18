Il Memorial Galli dal 22 al 24, tra le 10 partecipanti anche la Fiorentina

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Questa mattina la famiglia Galli, l'ex portiere Giovanni, la moglie Anna e la figlia Camilla presidente della Fondazione Niccolò Galli ha presentato il Memorial dedicato proprio all'ex calciatore morto tragicamente nel 2001 in un incidente stradale a Bologna. Il torneo si svolgerà dal 22 (giorno in cui Niccolò avrebbe compiuto gli anni) al 24 maggio tra 10 squadre della categoria Giovanissimi 2013; torna a disputarlo anche la Fiorentina, con Milan, Inter, Juventus, Roma, Pisa, Bologna, Empoli ed una squadra locale vincitrice del torneo preview. La novità è il campo visto che si giocherà al Poggioloni-Pandolfini di Fiesole. Proprio il Comune di Fiesole e la Regione Toscana (che ha ospitato anche la presentazione) patrociniano il Memorial.

I premiati sono stati Giorgio Chiellini, che non ha potuto presenziare per ovvi motivi, dopo la sconfitta di ieri della prima squadra contro la Fiorentina che ha messo a rischio la partecipazione alla Champions ma è comunque intervenuto in video call, il portiere classe 2007 del Bologna Massimo Pessina (4 presenze in A con Italiano) come giovane emergente e Massimo Caputi per la stampa. Presenti anche Giancarlo Antognoni, Pino Vitale e Roberto Galbiati oltre che il presidente della Regione Eugenio Giani e la sindaca di Fiesole Cristina Scaletti. Ecco alcune immagini di FirenzeViola.