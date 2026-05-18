Parisi operato al crociato, i ringraziamenti e il lungo stop

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Come temuto subito a caldo, l'infortunio di Fabiano Parisi ieri durante Juventus-Fiorentina si è rivelato grave, per la rottura del crociato. E dopo gli esami effettuati a Villa Stuart a Roma il calciatore viola si è subito operato. In serata Parisi ha poi tranquillizzato e ringraziato tutti per il sostegno.

Certo il giocatore andrà incontro ad un lungo stop e per la ripresa serviranno almeno 5-6 mesi, con la speranza di vederlo in campo prima della fine di questo 2026 che lo aveva consacrato un giocatore fondamentale per Vanoli e la Fiorentina.