Parisi operato al crociato, i ringraziamenti e il lungo stop
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Come temuto subito a caldo, l'infortunio di Fabiano Parisi ieri durante Juventus-Fiorentina si è rivelato grave, per la rottura del crociato. E dopo gli esami effettuati a Villa Stuart a Roma il calciatore viola si è subito operato. In serata Parisi ha poi tranquillizzato e ringraziato tutti per il sostegno.
Certo il giocatore andrà incontro ad un lungo stop e per la ripresa serviranno almeno 5-6 mesi, con la speranza di vederlo in campo prima della fine di questo 2026 che lo aveva consacrato un giocatore fondamentale per Vanoli e la Fiorentina.
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