Top Fv, chi il miglior viola nel 2-0 con la Juve? Vota il sondaggio!

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Oggi alle 15:10Notizie di FV
di Niccolò Santi

La Fiorentina esce vincitrice 2-0 dalla partita contro la Juventus che inguaia i bianconeri nella corsa Champions e porta i viola a 41 punti in classifica, ormai salvi quando manca solo l'ultima contro l'Atalanta. Di Ndour e Mandragora le reti dei gigliati corsari a Torino, chi è stato il migliore in campo della Fiorentina?

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