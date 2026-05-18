Dagli inviati Antognoni: "Con Baldini speriamo di dare un contributo al calcio italiano. Juve-Fiorentina? A volte succede..."

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Giancarlo Antognoni, parlando dal palco nel corso della presentazione del 24° memorial "Niccolò Galli", ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo ritorno in Nazionale maggiore in veste di dirigente accompagnatore del ct ad interim Silvio Baldini: "Sì, è passato tanto tempo dalla mia ultima esperienza in Nazionale maggiore. Prima però volevo dire che se sono qui è per la famiglia Galli. Ho visto crescere Niccolò, sia come persona che come giocatore e tutti volevano avere uno come lui, anche io che lavoravo da dirigente alla Fiorentina in quel momento. Fu una tragedia anche per me. Ricordiamo Niccolò perché è sempre con noi. Anche se il destino nei suoi confronti è stato molto crudele, i giovani dovranno sempre prendere esempio da uno come lui. Parlando della Nazionale e del mio "esordio" invece, direi che non è proprio un esordio… Speriamo che queste due partite diano un giusto contributo al calcio italiano, che ne ha bisogno".

Poi un breve commento sulla vittoria della Fiorentina ottenuta ieri sul campo della Juventus: "A volte può succedere anche che la Fiorentina vinca a Torino, sono contento di questo".