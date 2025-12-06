Ieri la cena di Natale del Viola Club Grosseto, presente anche Riganò: le immagini della serata

La cena del Viola Club Grosseto si è svolta ieri sera alla presenza di Riganò, di Costantino Nicoletti e del fratello dj Carletto, con tanti partecipanti accorsi per l’occasione. Per uno dei viola club più numerosi della Toscana è stata l’ennesima serata di grande partecipazione, con decine di soci riuniti per scambiarsi gli auguri di Natale, naturalmente a tinte viola, in un clima di forte entusiasmo e condivisione. Di seguito alcune foto dell'evento.