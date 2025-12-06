Rassegna stampa, ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola
Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi nazionali, in edicola questa mattina.
Sassuolo decisivo. Dalle parole di Dzeko e dalle "lacrime di rabbia", la Fiorentina deve passare ai fatti, ovvero ai risultati. Per girare in quota salvezza servono tre vittorie e tre pareggi. Vanoli ha ragione su Gudmundsson: non deve abbassarsidi Alberto Polverosi
FirenzeViolaGudmundsson più libero, la doppia punta e l'inizio del tour de force: è l'ora di Sassuolo-Fiorentina
Luca CalamaiUndici punti prima della fine del girone d'andata. Cosa chiedo a Vanoli. Idee di mercato: Brescianini, Boga e Sergio Ramos
Lorenzo Di BenedettoScelta la linea morbida per uscire da una situazione complicatissima. Tante belle parole ma contano soltanto i fatti: 6 punti in 13 partite sono una vergogna. Pensare alla Serie B un dovere: ecco cosa succederebbe con i contratti dei giocatori
