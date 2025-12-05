FirenzeViola Aprire il Viola Park? Vanoli accoglie l'appello di FV: "Ci sto pensando"

Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli nella conferenza stampa di presentazione della sfida di domani a Reggio Emilia contro il Sassuolo andata in scena questo pomeriggio, su domanda posta da Firenzeviola.it, ha parlato anche di quella che è stata la proposta fatta in questi giorni da tanti ascoltatori di Radio FirenzeViola e tifosi della Fiorentina in generale, e sostenuta con forza anche dalla nostra redazione, di aprire le porte del Viola Park. Su questa possibilità che sarebbe anche un modo per rafforzare il patto tra i giocatori e i loro tifosi sancito domenica sera a Bergamo l'allenatore viola si è così espresso: "Sicuramente a Torino quando ho potuto ho aperto gli allenamenti perché sia per noi che per la nostra gente è un momento bello.

Ho chiesto solo un attimino di tempo perché sono qua da venti giorni in mezzo a tante competizioni e devo programmare. Mi sembra però una cosa bella nonostante la situazione e mi sembra giusta".