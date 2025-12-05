Svelata la quarta maglia della Fiorentina: arancione coi bordi viola. Le immagini

© foto di edoardo oliva
Ieri alle 23:40Notizie di FV
di Redazione FV

Nella giornata di oggi la Fiorentina ha svelato la quarta maglia per la stagione in corso, 2025/26. Tema che attirato l'attenzione dei nostri lettori, risultando tra le notizie più cliccate in queste ore. Il colore della casacca è l'arancione, mentre le sue rifiniture sono rigorosamente viola. CLICCA QUA per visualizzare la news completa, con le foto in allegato!