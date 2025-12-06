Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla FiorentinaFirenzeViola.it
Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere Fiorentino: "Tremila tifosi a Reggio per spingere i viola"

La Nazione: "Fiorentina, è l'ultima chiamata: col Sassuolo serve solo vincere"

Corriere dello Sport-Stadio: "Fiorentina da brividi, trappola Sassuolo"

La Repubblica: "Fiorentina, serve una vittoria, con il Sassuolo esodo di tifosi"

La Gazzetta dello Sport: "Viola, vietato sbagliare"

Tuttosport: "Vanoli non si nasconde: "E' un mese decisivo""