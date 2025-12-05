Il Perugia piange lo storico massaggiatore, anche Goretti al funerale al Curi

Il Perugia piange lo storico massaggiatore, anche Goretti al funerale al CuriFirenzeViola.it
Oggi alle 18:47Notizie di FV
di Luciana Magistrato

Il direttore sportivo della Fiorentina Roberto Goretti oggi pomeriggio ha partecipato ai funerali dello storico massaggiatore del Perugia Renzo Luchini, venuto a mancare ieri dopo una malattia. Una vita al servizio del Grifo, Luchini, che aveva compiuto 80 anni ad ottobre, negli anni aveva stretto un rapporto fraterno con tutti i giocatori e tesserati in generale, al di là delle proprietà che si sono succedute.

Tanti dunque gli ex del Perugia che, allo stadio Curi, hanno presenziato all'estremo saluto a Luchini, compreso appunto Roberto Goretti che, oltre a vivere nel capoluogo umbro, nel club biancorosso ha militato da giocatore in due diversi momenti per poi diventarne direttore sportivo. 