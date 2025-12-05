Il Perugia piange lo storico massaggiatore, anche Goretti al funerale al Curi
Il direttore sportivo della Fiorentina Roberto Goretti oggi pomeriggio ha partecipato ai funerali dello storico massaggiatore del Perugia Renzo Luchini, venuto a mancare ieri dopo una malattia. Una vita al servizio del Grifo, Luchini, che aveva compiuto 80 anni ad ottobre, negli anni aveva stretto un rapporto fraterno con tutti i giocatori e tesserati in generale, al di là delle proprietà che si sono succedute.
Tanti dunque gli ex del Perugia che, allo stadio Curi, hanno presenziato all'estremo saluto a Luchini, compreso appunto Roberto Goretti che, oltre a vivere nel capoluogo umbro, nel club biancorosso ha militato da giocatore in due diversi momenti per poi diventarne direttore sportivo.
