Hellas-Fiorentina 0-1: Suslov-Gudmundsson a brutto muso, espulsi entrambi

Hellas-Fiorentina 0-1: Suslov-Gudmundsson a brutto muso, espulsi entrambiFirenzeViola.it
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sabato 4 aprile 2026, 19:45Notizie di FV
di Luciana Magistrato

All'85 di Hellas-Fiorentina brutto gesto tra Gudmundsson e Suslov che vengono alle mani: l'arbitro butta fuori tutti e due e squadre in 10 per gli ultimi minuti. Contro la Lazio dunque mancherà anche Gudmundsson, oltre che Fagioli.