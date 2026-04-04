Hellas-Fiorentina 0-1: Suslov-Gudmundsson a brutto muso, espulsi entrambi

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All'85 di Hellas-Fiorentina brutto gesto tra Gudmundsson e Suslov che vengono alle mani: l'arbitro butta fuori tutti e due e squadre in 10 per gli ultimi minuti. Contro la Lazio dunque mancherà anche Gudmundsson, oltre che Fagioli.