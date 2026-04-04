Marelli spiega: "Scelte di Guida normali. Gud-Suslov? Occhio al referto"

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Intervenuto a DAZN per spiegare gli episodi arbitrali di Hellas Verona-Fiorentina, l'ex arbitro Luca Marelli ha ricostruito quanto accaduto nei due episodi chiave del match concluso sull'1-0 per la Fiorentina grazie a una rete di Fagioli dopo qualche protesta Hellas: "Tutto nasce da un intervento di Gagliardini che va sul piede di Fagioli rischiando anche molto perché si trattava di step-on-foot ed era già ammonito. Guida vedendo a terra Fagioli ha interrotto l'azione in una posizione neutra, quindi con il pallone lontano dall'area di rigore e quindi senza una azione potenzialmente pericolosa. Poi effettivamente Guida ha fatto riprendere il gioco diversi metri indietro, però per il resto il metro di giudizio di Guida non è stato particolarmente strano. È nelle facoltà dell'arbitro interrompere il gioco per permettere le cure ad un calciatore anche se non si tratta di un colpo alla testa".

E l'espulsione di Gudmundsson e Suslov?

"Più che corretta visto quanto è andata avanti. Sarà interessante vedere cosa si dirà nel rapporto perché se dovesse essere valutata come condotta violenta allora sarebbero due giornate di squalifica, se invece dovesse essere valutata solo come condotta sleale se la caveranno con una giornata di squalifica".