Hellas-Fiorentina 0-0, reazione viola con Kean e Gudmundsson

Hellas-Fiorentina 0-0, reazione viola con Kean e GudmundssonFirenzeViola.it
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sabato 4 aprile 2026, 18:46Notizie di FV
di Luciana Magistrato

Nel finale del primo tempo sussulto viola prima con Kean, anticipato però daEdmundsson in angolo su bel cross di Harrison, poi con Gudmundsson anticipato però da Kean che gli ruba la palla.