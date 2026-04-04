Hellas-Fiorentina 0-0, primo cambio viola: Piccoli per Fabbian

Hellas-Fiorentina 0-0, primo cambio viola: Piccoli per FabbianFirenzeViola.it
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sabato 4 aprile 2026, 19:17Notizie di FV
di Luciana Magistrato

Al 57' di Hellas-Fiorentina c'è il primo cambio di Vanoli: fuori un impalpabile Fabbian, dentro Piccoli. In un momento di grande difficoltà per la Fiorentina. Con le due punte Vanoli vuole dare più peso all'attacco viola finora poco presente.