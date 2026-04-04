Hellas-Fiorentina 0-1, Fagioli di piatto sblocca il risultato

Hellas-Fiorentina 0-1, Fagioli di piatto sblocca il risultatoFirenzeViola.it
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sabato 4 aprile 2026, 19:40Notizie di FV
di Luciana Magistrato

Harrison sulla sinistra prova a servire Piccoli che non riesce a tenere palla, la riprende l'inglese che serve dietro al centro per Fagioli che calcia a botta sicura e segna.