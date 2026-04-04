RFV Calamai: "C'è solo un commento: che culo. Ecco cosa avrei fatto a Kean"

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Dopo Hellas Verona-Fiorentina, su Radio Firenzeviola ha parlato Luca Calamai che ha detto: "Dico solo una cosa: che culo. E che bello, bellissimo. Le vittorie più belle sono quelle che non meriti, ora si può augurare Buona Pasqua e andare via. Tutto è bene quel che finisce bene. Siamo salvi, e forse lo eravamo da quando questa squadra ha messo in campo un altro atteggiamento. Ora con la stessa fortuna mi auguro si possa andare in Conference. Non cerchiamo il pelo nell'uovo, pensiamo solo allo 0-1 con gol di Fagioli. Un pomeriggio iniziato con il vantaggio del Cagliari a Sassuolo si è concluso come meglio non poteva. Questa stagione è una storia folle e allora ci sta tutto. Certo, una Fiorentina così non la vorrei vedere mai più, non si può essere fieri e verrebbe da mandare via tutti".

Kean?

"Io l'avrei fatto giocare. Non credo che c'entri nulla l'Italia con la sua prestazione, sarebbe troppo bello che questa partita fosse stata figlia di una ferita nell'anima. Ma non credo a questa tesi, questo giocatore va preso come viene. E poiché è così, davanti a un'offerta importante va dato via. Lo stesso mi viene da dire di Vanoli che non capisco come possa mandare in campo un giocatore con questo atteggiamento. Fossi stato in Vanoli a fine primo tempo lo avrei attaccato al muro".