Hellas-Fiorentina 0-0, Errore di Pongracic ma De Gea rimedia su Oyegoke

Hellas-Fiorentina 0-0, Errore di Pongracic ma De Gea rimedia su OyegokeFirenzeViola.it
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sabato 4 aprile 2026, 18:39Notizie di FV
di Luciana Magistrato

Al 38' di Hellas-Fiorentina Pongracic commette un errore e Bowie gli sfugge e il pallone va sulla destra gialloblù dove Oyegoke tira a botta sicura ma De Gea salva lo 0-0.