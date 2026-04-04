Sammarco (DAZN): "La Fiorentina ha segnato su un errore dell'arbitro: vi spiego"

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Paolo Sammarco, allenatore dell'Hellas Verona, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta contro la Fiorentina: "C'è rammarico ma vedo tutti i giorni i miei giocatori e lo vedo che sono vivi. Il gol loro è avvenuto da una gestione errata da parte del direttore di gara che ha fatto tante cose sbagliate. Ha fermato il gioco quando non serviva, mentre eravamo noi quasi in area. Poi ci ha ridato la palla 15 metri indietro e non ha consentito la giocata al nostro giocatore: per me è stata una gestione sbagliata in toto".

Come si tira su la squadra dopo questa sconfitta? "Come purtroppo siamo abituati, dobbiamo ripartire sempre anche per i nostri tifosi che, anche oggi, sono stati incredibili. I ragazzi vogliono mettersi in mostra".

Perchè ha tolto Orban? "Non mi sembrava così nel vivo del gioco. Ha fatto cose bene, e anche meno bene. Nello spogliatoio è venuto subito a darmi una mano: sa che conta il gruppo".

Il calendario ora è complicato. "Dobbiamo provare a mettere in difficoltà tutte le squadre che affronteremo, proveremo a fare il massimo e sappiamo il momento che stiamo vivendo".