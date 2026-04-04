Hellas-Fiorentina 0-0, 2 cambi viola: Kean zoppica, dentro Balbo e Fazzini

Hellas-Fiorentina 0-0, 2 cambi viola: Kean zoppica, dentro Balbo e FazziniFirenzeViola.it
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sabato 4 aprile 2026, 19:34Notizie di FV
di Luciana Magistrato

Al 75' Vanoli effettua altri due cambi. Fuori Gosens che ha speso molto e soprattutto Kean che sembra avere qualche problema visto che il giocatore esce zoppicando (gamba sinistra). Dentro al loro posto Balbo e Fazzini.