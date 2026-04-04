De Gea: "Queste parate e la vittoria sono per mio papà che è in ospedale"
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David De Gea festeggia con DAZN la vittoria di Verona con annesso premio di MVP: "Queste parate e questi tre punti sono per mio papà che sta in ospedale. È un periodo difficile per lui. Non abbiamo fatto la miglior prestazione della stagione ma il calcio è così. Abbiamo giocato da squadra e Fagioli ha fatto un gran gol.
Ora dobbiamo continuare a fare bene in campionato perché non abbiamo ancora fatto niente. Poi c'è la Conference, sarà bello giocare contro una squadra forte e speriamo che con queste vittorie ci sia un po' più fiducia. Ho giocato tante volte contro il Palace, è un campo piccolo e loro attaccano tanto. Sarà una partita dura ma dovremo andare lì e fare il meglio possibile".
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