Hellas-Fiorentina 0-0 ma grande pressione gialloblù, salvataggio di Gosens

Hellas-Fiorentina 0-0 ma grande pressione gialloblù, salvataggio di GosensFirenzeViola.it
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sabato 4 aprile 2026, 19:22Notizie di FV
di Luciana Magistrato

Al 63' Verona vicino al vantaggio, con Frese che sta per infilare De Gea superato, ma salva provvidenzialmente Gosens. Un minuto dopo Bowie, su un pallone recuperato dal Verona e disturbato da Ranieri, non riesce a trovare lo specchio della porta.