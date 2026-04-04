Live Hellas Verona-Fiorentina 0-1, rivivi la diretta testuale di Firenzeviola.it!

vedi letture

19.58 - Con la partita termina qui anche la diretta testuale. Su Firenzeviola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita.

19.55 - Un solo tiro in porta basta alla Fiorentina per vincere a Verona dopo una partita di sofferenza con De Gea migliore in campo. Quello che contava però era vincere, e ora a 32 punti i viola scavalcano in classifica il Cagliari e si mettono momentaneamente al sicuro nella corsa salvezza.

90' +6' - E FINISCE QUI! LA FIORENTINA VINCE A VERONA E PORTA A CASA TRE PUNTI CHE PESANO COME MACIGNI NELLA CORSA SALVEZZA!

90' +5' - Un cross da corner lo colpisce Edmundsson, ma è una conclusione debole facile preda di De Gea.

90' +4' - Ottima copertura di Pongracic e Harrison.

90' +3' - Metà recupero andato, la difesa della Fiorentina resiste.

90' - Assegnati 6 minuti di recupero.

90' - Cambio anche nell'Hellas, fuori Nelsson dentro Mosquera.

90' - Doppio cambio nella Fiorentina: dentro Brescianini e Rugani al posto di Fagioli e Comuzzo.

88' - Giallo per Belghali che dalla parte opposta strattona vistosamente Fazzini.

88' - Schema incomprensibile dell'Hellas Verona che arriva a una conclusione sbilenca a Belghali. Palla a De Gea.

85' - DOPPIA ESPULSIONE! SUSLOV E GUDMUNDSSON SI ACCAPIGLIANO E L'ARBITRO ESTRAE IL ROSSO PER ENTRAMBI. Tutto a gioco fermo prima della punizione.

84' - Giallo per Fagioli su un contrasto al limite dell'area in un momento molto confuso del match. Grande occasione per l'Hellas.

82' - La Fiorentina si porta in vantaggio al primo tiro in porta della partita! Azione in ripartenza che si conclude con un tocco di Harrison per Fagioli: il numero 44 prende la mira e calcia con il piatto dal limite dell'area trovando il palo e poi la rete. Incredibilmente la Fiorentina è avanti a Verona!

82' - GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!!! GOOOOOOOOOLLLL!!! LA SBLOCCA FAGIOLI!!

79' - Giallo per Nelsson che ferma un pallone con la mano dopo essere scivolato.

77' - Gioco fermo dopo che Comuzzo si è scontrato con il palo su un cross messo fuori con un po' di apprensione da De Gea.

76' - Doppio cambio anche per la Fiorentina: dentro Fazzini e Balbo, fuori Kean e Gosens.

75' - Doppio cambio nell'Hellas: fuori Bernede e Oyegoke, dentro Suslov e Bradaric.

71' - Fagioli sbaglia un controllo che lo avrebbe liberato al limite nell'area forse nella prima azione della Fiorentina in attacco. Se possibile, il secondo tempo è ancora più brutto del primo anche se De Gea è stato impegnato meno.

67' - Cambio nell'Hellas Verona: fuori Orban, dentro Sarr.

65' - Ennesima occasione per l'Hellas con Bowie che calcia a giro ma troppo alto.

63' - Altro brivido per la Fiorentina con un cross messo in angolo da Gosens.

60' - Tiro-cross pericolosissimo di Oyegoke che attraversa tutta l'area e finisce fuori.

59' - Cambio nella Fiorentina: dentro Piccoli al posto di Fabbian.

53' - Bowie calcia da lontanissimo e colpisce molto male con il pallone sul fondo, ma c'è solo una squadra in campo, l'Hellas.

51' - Niente da fare, la Fiorentina a Verona ha scelto di non scendere in campo. Il secondo tempo è iniziato esattamente con lo stesso atteggiamento del primo, ci vuole una scossa per cambiare l'inerzia di questa partita.

46' - Subito pericoloso l'Hellas! Prima Nelsson non arriva per poco su una rimessa laterale mandata in area da Frese, poi lo stesso Frese calcia a giro e centra De Gea che blocca.

45' - SI RIPARTE SENZA CAMBI!

--- INTERVALLO ---

45'+1' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.

45' - Assegnato 1 minuto di recupero.

45' - Gudmundsson! Viene liberato da Harrison in area sugli sviluppi di un corner, ma la conclusione dell'islandese viene deviata direttamente da Kean che ci mette il piede mandandola fuori di tanto. Incomprensibile scelta dell'attaccante viola, anche se il tiro di Gudmundsson sarebbe probabilmente stato preda di Montipò.

38' - Ennesima parata di De Gea! Stavolta il tiro di Oyegoke è potente dopo un pallone perso malamente da Pongracic. Ma il portiere spagnolo fa un'ottima parata.

36' - Oyegoke prova un tiro a giro con il mancino, palla fuori. Ma la Fiorentina è uscita dal campo.

35' - Gudmundsson dopo aver iniziato bene ora è un danno per la Fiorentina, perde due buoni palloni in fase offensiva. Attacca di nuovo l'Hellas.

32' - De Gea salva su Orban! Ora è un tiro al bersaglio dei padroni di casa, stavolta il tiro di Orban è potente ma centrale e De Gea con una bella parata salva ancora la Fiorentina.

31' - Ci prova dalla distanza anche Frese che colpisce bene il pallone ma non sorprende De Gea. Altra parata agevole del portiere viola, ma la Fiorentina sta soffrendo ora.

30' - Doppia occasione Hellas! Belghali prima confonde Comuzzo, poi mette in mezzo per Bowie che cicca una conclusione a botta sicura. Successivamente è lo stesso Belghali a prendere la mira dal limite e calciare, ma De Gea è attento e blocca.

26' - Fase di gioco interlocutoria, in cui le due squadre provano a gestire il pallone senza però trovare particolari spazi.

22' - Kean si libera bene sulla trequarti, ma la sua conclusione verso la porta viene murata da Fabbian, suo compagno di squadra.

20' - L'arbitro Guida grazie Bernede, che a centrocampo entra in ritardo su Fabbian in ripartenza.

18' - Su punizione va sullo stesso Gudmundsson che prova ad aggirare la barriera ma calcia a lato.

17' - Giallo per Gagliardini che trattiene vistosamente Gudmundsson in zona tiro. Bella azione della Fiorentina sull'asse Fabbian-Gudmundsson.

14' - Gioco fermo per una botta presa da Gudmundsson in caduta sulla linea laterale.

11' - Stavolta De Gea fa una parata super! Il portiere spagnolo salva su un tiro potente dalla sinistra di Bernede: conclusione sul palo di De Gea che ci mette il pugno in extremis.

10' - De Gea para su Bowie, bloccando un tiro deviato ma lento che stava finendo all'angolino basso.

8' - De Gea manca il pallone in uscita su un cross a centro area, ma il pallone finisce sul fondo dalla parte opposta.

4' - Traversa di Fagioli! Il centrocampista calcia dal limite dell'area con l'esterno, il pallone si alza e supera Montipò ma colpisce la parte alta della traversa. Prima grande occasione per la Fiorentina.

2' - Risponde subito la Fiorentina con un lancio per Fabbian lanciato in area leggermente lungo.

1' - Piccolo pericolo creato da Belghali che con un tiro.cross impensierisce De Gea che accompagna tranquillamente sul fondo.

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, oggi in maglia bianca. Hellas Verona in blu.

Tutto pronto al Bentegodi per una partita fondamentale in chiave salvezza in Serie A. Dopo la sosta per le Nazionali, la Fiorentina affronta l'Hellas Verona fuori casa, calcio d'inizio ore 18. Vanoli e i suoi giocatori cercano punti molto importanti per dire addio alle posizioni pericolose della classifica, ma per farlo dovranno andare oltre l'emergenza e la voglia dell'Hellas di dare un senso al suo campionato, sempre più destinato alla retrocessione. Per gli scaligeri è l'ultima occasione di non perdere il treno salvezza. Firenzeviola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali:

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Bowie, Orban. A disposizione: Perilli, Toniolo, Valentini, Sarr, Suslov, Bradaric, Lirola, Slotsager, Harroui, Mosquera, Niasse, Isaac, Fallou, Al-Musrati Allenatore: Paolo Sammarco.

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Ndour, Fabbian, Gudmundsson; Kean. A disposizione: Lezzerini, Christensen, Rugani, Brescianini, Fazzini, Kospo, Kouadio, Braschi, Balbo, Bonanno, Deli, Sadotti, Piccoli. Allenatore: Paolo Vanoli.