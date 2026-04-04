Hellas-Fiorentina 0-1, ultimi due cambi viola: dentro Rugani e Brescianini

Hellas-Fiorentina 0-1, ultimi due cambi viola: dentro Rugani e Brescianini
sabato 4 aprile 2026, 19:48Notizie di FV
di Luciana Magistrato

Al 90' di Hellas-Fiorentina, Vanoli effettua gli ultimi due cambi. Fuori Comuzzo e il match winner Fagioli e dentro Rugani e Brescianini.