Cosa è successo tra Fagioli e i tifosi dell'Hellas. Gud, parapiglia nel tunnel

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DAZN ha rivelato cosa è accaduto in occasione del gol di Fagioli che tanto ha fatto innervosire l'Hellas Verona e poi della tensione del finale di gara. Iniziando dalla rete del centrocampista viola, l'emittente ricostruisce cosa è accaduto soprattutto dopo la rete nata da un'uscita sbagliata di Gagliardini che era arrabbiato per la decisione dell'arbitro di fermare il gioco. Dopo la rete e il giallo che ha concesso una punizione agli avversari, Fagioli ha avuto uno scambio a distanza con i tifosi dell'Hellas Verona che lo hanno apostrofato con parole che DAZN riporta come fortemente discriminatorie. La reazione di Fagioli? Fare un segno alla curva prima di stare zitti e poi di continuare.

Altra questione l'espulsione di Gudmundsson e Suslov. I due si sono accapigliati mentre il gioco era fermo ma non è finita lì. Dal momento in cui l'islandese della Fiorentina è stato fischiato dai tifosi al momento dell'uscita dal campo, lui ha risposto con un applauso e questo gesto ha fatto infuriare qualche dirigente dell'Hellas in panchina. Per questo ci sarebbe stato un ulteriore parapiglia nel tunnel degli spogliatoi.