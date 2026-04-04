FirenzeViola Verona-Fiorentina 0-1, le pagelle: De Gea protagonista, Fagioli regala un grande acuto

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DE GEA – Uscita un po' avventurosa un po' in avvio per la quale si fa perdonare nel giro di poco, in particolare sui tentativi di Bowie e Bernede. Resta fondamentale tra i pali anche su Belghali, sul tiro di Orban alla mezz'ora del primo tempo e nuovamente su Oyegoke. Meno impegnato nella ripresa, resta il protagonista di giornata, 7,5

COMUZZO – Schierato a destra rischia qualcosa intorno al decimo quando Bernede si allarga e conclude a rete trovando la risposta di De Gea. A tratti incerto dà qualche segno di ripresa nel secondo tempo, 5,5

Dal 44'st RUGANI – S.v.

PONGRACIC – Soffre come tutto il reparto e sull'occasione di Bowie è in ritardo. Rischia di combinarla ancora più grossa sul finire di primo tempo perdendo un brutto pallone nella propria metà campo. Un po' meglio nel finale di gara riuscendo a difendere una vittoria pesantissima, 6

RANIERI – Ringrazia De Gea quando Orban gli sbuca davanti concludendo da buona posizione. E' l'anteprima di una gara in cui davanti al portiere spagnolo anche lui si ritrova a ballare pur portando a casa il massimo risultato, 6

GOSENS – Un tentativo di cross nei primi minuti e poco altro in un primo tempo di sofferenza. Resta attento in copertura, anche dentro l'area di rigore, ma ci si può accontentare, 6

Dal 30'st BALBO – Altri minuti importanti da mettere da parte, 6

FAGIOLI – Primo squillo personale, e della partita, con il bel tiro al volo che colpisce la traversa. Tende ad assentarsi dal gioco ma nel secondo tempo risponde presente su un pallone dal limite e segna un gol fondamentale. Il giallo che lo terrà fuori per squalifica nella prossima gara l'unica nota stonata di un grande acuto, 7

Dal 44'st BRESCIANINI – S.v.

HARRISON – Dalla sua parte la Fiorentina impiega un po' a trovare profondità, e le cose non cambiano col passare dei minuti, senza considerare le difficoltà generali sulla corsia destra. Ha però il merito di propiziare il gol di Fagioli che è di un'importanza enorme, più degli errori fino al momento del gol, 6

NDOUR – Pochi contrasti, molti falli nella prima mezz'ora. E' più o meno il leit motiv della sua gara anche se nel finale non guasta la sua fisicità per difendere il vantaggio, 5,5

FABBIAN – Non pervenuto nella prima frazione di gioco quando fatica ad alimentare la manovra ma pure a limitare le ripartenze avversarie. La sua gara dura fino al quarto d'ora della ripresa poi esce dopo un'altra prova parecchio anonima, 5

Dal 13'st PICCOLI – Col passare dei minuti tiene comunque alta la squadra, 6

GUDMUNDSSON – Avvio promettente visto che dalla sua parte, e da una sua iniziativa, nasce l'occasione della traversa colpita da Fagioli. Ci riprova su punizione ma senza precisione poi dopo esser uscito di scena riappare a poco dall'intervallo ma il suo tiro è deviato da Kean. Cala nel secondo tempo che non conclude per il rosso diretto che Guida gli sventola davanti. Nervoso, 5,5

KEAN – Titolare a dispetto delle fatiche e delle delusioni azzurre vive un primo tempo da abbandonato a sé stesso e da parte sua fa poco per crearsi occasioni. Prima di tornar negli spogliatoi evita a Montipò la parata sul tiro di Gudmundsson. Va peggio nel secondo tempo quando fatica anche solo nella difesa del pallone. Giù di tono, 5

Dal 30'st FAZZINI – Cerca qualche spazio per inserirsi in ripartenza, 6

VANOLI – Scelte pressoché obbligate per le tante defezioni anche se chiede gli straordinari a Pongracic schierato titolare accanto a Ranieri. In avvio ci sono buoni segnali come il tiro sulla traversa di Fagioli ma altrettante parate di De Gea che coprono le difficoltà difensive. Col passare del tempo i suoi perdono intensità e lo 0-0 all'intervallo va più stretto al Verona. Il primo cambio chiama in causa Fabbian con l'ingresso di Piccoli ad aumentare il peso dell'attacco. Non è esattamente la svolta, però dopo la sostituzione di Kean con Fazzini arriva la ripartenza che Fagioli tramuta in gol. E tre punti del genere, anche se al termine di una prova tutt'altro che brillante, valgono moltissimo, 6,5