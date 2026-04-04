Vanoli (DAZN): "Difficile fare switch-on e switch-off. Kean ha pagato l'aspetto mentale"

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Paolo Vanoli ha commentato a DAZN la vittoria della Fiorentina contro l'Hellas Verona, dicendo: "Questa vittoria non deve tranquillizzare perché abbiamo fatto un passo importante ma manca ancora molto. Faccio i complimenti al Verona che ha fatto un'ottima partita, a volte però l'estetica va lasciata a casa. Noi all'andata meritavamo e siamo rimasti senza punti, oggi siamo stati concreti. Però dobbiamo capire che dobbiamo arrivare alla salvezza attraverso il gioco. Ora ricarichiamo le pile perché abbiamo la Conference, una partita importantissima".

Come ha visto Kean in questi giorni?

"Abbiamo tutti percepito la sua delusione. Il calciatore però deve anche saper alzare la testa e reagire, così come tutto il calcio italiano deve trovare la soluzione per tornare ad essere grandi. Penso che Moise abbia pagato più questa delusione che l'aspetto fisico. Tutta la settimana è stata difficile preparare questa gara perché alcuni pensavamo di recuperarli e invece abbiamo perso per strada qualche giocatore. Poi giocatori tornati all'ultimo... Tenere i ragazzi switch-on e switch-offi, come dico io, non è stato facile".

Ma fisicamente come sta?

"Ha questo problema alla tibia quindi ogni volta che prende un colpo sente male. Anche oggi l'ha preso lì e per qualche minuto fa fatica a correre. Ogni giorno cerchiamo di fargli passare quel dolore. Ci mancano ancora 8 partite e poi c'è la Conference".