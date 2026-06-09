Gudmundsson sul piede di partenza: ecco la situazione dell'islandese
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La Fiorentina ha una priorità su tutte: abbassare il tetto ingaggi. Il che non vuol dire ridimensionare le ambizioni, visto che Atalanta e Bologna vantavano l’ottavo e il decimo monte stipendi d’Italia e che nonostante questo sono arrivate al settimo e l’ottavo posto in classifica. Tra i tesserati più costosi c’è Albert Gudmundsson, terzo giocatore della rosa per compenso con 2,2 milioni di euro netti a stagione. Motivo per cui la società viola ha chiesto ai suoi procuratori di cercare una sistemazione.
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