Gudmundsson sul piede di partenza: ecco la situazione dell'islandese

Gudmundsson sul piede di partenza: ecco la situazione dell'islandeseFirenzeViola.it
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Oggi alle 23:00Notizie di FV
di Redazione FV

La Fiorentina ha una priorità su tutte: abbassare il tetto ingaggi. Il che non vuol dire ridimensionare le ambizioni, visto che Atalanta e Bologna vantavano l’ottavo e il decimo monte stipendi d’Italia e che nonostante questo sono arrivate al settimo e l’ottavo posto in classifica. Tra i tesserati più costosi c’è Albert Gudmundsson, terzo giocatore della rosa per compenso con 2,2 milioni di euro netti a stagione. Motivo per cui la società viola ha chiesto ai suoi procuratori di cercare una sistemazione.

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