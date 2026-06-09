Calciomercato Gudmundsson verso l'addio: gli agenti cercano una sistemazione

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La Fiorentina ha dato mandato ai procuratori di Gudmundsson di trovare una nuova squadra: proposto all'Atalanta di Sarri

La Fiorentina ha una priorità su tutte: abbassare il tetto ingaggi. Il che non vuol dire ridimensionare le ambizioni, visto che Atalanta e Bologna vantavano l’ottavo e il decimo monte stipendi d’Italia e che nonostante questo sono arrivate al settimo e l’ottavo posto in classifica. Tra i tesserati più costosi c’è Albert Gudmundsson, terzo giocatore della rosa per compenso con 2,2 milioni di euro netti a stagione. Motivo per cui la società viola ha chiesto ai suoi procuratori di cercare una sistemazione.

L'Atalanta un'opzione per Gud

Da qualche giorno l’agenzia che segue Gudmundsson ha iniziato a guardarsi intorno concretamente, proponendo il cartellino dell’attaccante classe 1997 a diversi club di Serie A e non solo tra cui l’Atalanta di Maurizio Sarri. I nerazzurri si confronteranno col tecnico per decidere il da farsi. Oltretutto la Fiorentina dovrà riconoscere 10 milioni di euro ai bergamaschi per l’acquisto di Marco Brescianini: l’eventuale cessione di Gudmundsson potrebbe abbassare il costo dell'operazione.

Le cifre dell'acquisto dal Genoa

Ricordiamo che la Fiorentina aveva sborsato una cifra vicina ai 20 milioni di euro per comprare Gudmundsson dal Genoa. I dirigenti viola avevano versato nelle casse dei liguri 6 milioni per il prestito oneroso più altri 13 di parte fissa (più bonus), che in un primo momento era stata fissata sui 17 milioni. Il club dei Commisso proverà a non incappare in una minusvalenza, anche perché il contratto del calciatore islandese è in scadenza nel 2029 e quindi la Fiorentina potrà non piegarsi ai voleri altrui.