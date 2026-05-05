Google "Fonti preferite", aggiungi subito FirenzeViola e personalizza le tue notizie
Google ha introdotto una nuova funzione destinata a cambiare il modo in cui leggiamo le notizie: si chiama “Fonti preferite” e permette di scegliere direttamente quali siti far comparire più spesso nei risultati.
Una novità semplice, ma utilissima, soprattutto per chi vuole restare sempre aggiornato sulla Fiorentina con Firenzeviola.it.
Aggiungi FirenzeViola in un clic
Puoi farlo subito da qui
https://www.google.com/preferences/source?q=Firenzeviola.it
Una volta aperto il link spunta la casella!
Fatto: da questo momento FirenzeViola entrerà tra le tue fonti preferite.
Cosa cambia
Attivando questa funzione: vedrai più notizie di FirenzeViola nella sezione Notizie principali!
E nella sezione dedicata chiamata "Dalle tue fonti".
Continuerai comunque a ricevere una panoramica completa anche da altri siti
In pratica, Google darà priorità alle fonti che hai scelto tu.
Una nuova esperienza di lettura, più tua!
Aggiungi ora FirenzeViola.it e assicurati di vedere sempre le notizie che contano davvero.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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