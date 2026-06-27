Fascia sinistra, per il post-Gosens resta sempre viva la pista Ruggeri

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Uno degli articoli più interessanti proposti oggi da Firenzeviola.it è stato quello dedicato a chi prenderà il posto di Robin Gosens sulla fascia sinistra in casa Fiorentina in caso di addio del tedesco. Tra i profili seguiti da tempo c'è quello di Matteo Ruggeri: l’ex terzino dell’Atalanta infatti è reduce da una stagione più che positiva disputata all’Atletico Madrid alla corte del Cholo Simeone e nonostante tra i due sia quello a livello di qualità e caratteristiche probabilmente ed effettivamente meno forte e meno completo, è attualmente anche quello che però ha dimostrato di più e a più alti livelli, avendo fronteggiato avversari del livello di Yamal in stagione ed avendo giocato una semifinale di Champions League con i colchoneros.