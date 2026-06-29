FirenzeViola Antognoni torna a parlare: alle 18.30 la presentazione del suo libro

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Un appuntamento all’insegna dei ricordi e della storia viola quello in programma oggi, lunedì 29 giugno alle 18:30 negli spazi della libreria Giunti Odeon di Piazza Strozzi, a Firenze. Giancarlo Antognoni presenterà il suo nuovo libro “Una vita da dieci: la mia storia tra la Viola e l’Azzurro”, autobiografia scritta insieme a Luca Calamai e pubblicata da Piemme.

Un’occasione per ripercorrere la carriera e il percorso umano di una delle bandiere più amate della Fiorentina e del calcio italiano, attraverso racconti, aneddoti e retroscena che hanno segnato un’epoca. La serata sarà inoltre arricchita dalla presenza di ospiti a sorpresa, tra ex compagni di squadra, amici e protagonisti del mondo viola, per un evento dedicato alla memoria e all’identità della Fiorentina. Per seguire la presentazione in diretta appuntamento su Radio FirenzeViola e FirenzeViola.it.