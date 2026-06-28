Sltta l'arrivo di Viery: ecco quando sarà in Italia il difensore brasiliano

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Il difensore del Gremio Viery era atteso oggi in Italia per espletare visite e firme per diventare un giocatore della Fiorentina. C'è stato però un cambio di programma con il giocatore che partirà solo domani dal Brasile per arrivare in Italia martedì mattina. Ancora qualche ora insomma per vedere il nuovo (e primo) acquisto della Fiorentina per una cifra di 15 milioni più due di bonus. Il giocatore firmerà un contratto fino al 2031.