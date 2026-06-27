Fazzini spera nella conferma. Ma intanto Parma e Cagliari hanno bussato

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Uno dei focus più letti oggi su Firenzeviola.it è stato quello che la nostra redazione ha dedicato a Jacopo Fazzini e alle prospettive dell'ex Empoli alla luce della stagione appena conclusa e dell'arrivo di Fabio Grosso in panchina. Complici i problemi fisici, il ventitreenne viareggino non è riuscito a imporsi in maglia viola. Il club nel mercato di gennaio aveva trattato col Bologna la sua potenziale cessione, sennonché i rossoblù non accettarono le condizioni imposte dalla Fiorentina sulla formula. C’era stato anche il sondaggio della Cremonese, ipotesi caduta nel vuoto. Oggi si sono fatte timidamente avanti Parma e Cagliari. Vedremo, nel caso si può valutare il prestito con opzione.