Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola
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Queste le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, domenica 28 giugno 2026.
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Viola attivi sul mercato e pronti a vendere, Beltran apre al ritorno al River. Con Koleosho e Thorstvedt in stand-by l'arrivo di Viery mostra l'autonomia di Paratici che tutti chiedevanodi Tommaso Loreto
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1 Viola attivi sul mercato e pronti a vendere, Beltran apre al ritorno al River. Con Koleosho e Thorstvedt in stand-by l'arrivo di Viery mostra l'autonomia di Paratici che tutti chiedevano
Copertina
FirenzeViolaCampioni in fuga: lo scudetto è già un ricordo, adesso dieci talenti viola si giocano il futuro
Pietro LazzeriniIl colpo Viery è un messaggio: la Fiorentina torna ad alzare l'asticella. Entro il 30 giugno possibili sorprese in uscita. Accordo con Thorstvedt, adesso manca quello col Sassuolo
Luca CalamaiTre nomi che mi intrigano. De Gea deve restare. Bene Koleosho ma era la riserva di Ikonè. Il primo colpo è Viery: spesi 15 milioni. Antognoni aspetta un segnale da Giuseppe Commisso. Operazione Beldenti da applausi
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