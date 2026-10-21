FirenzeViola Dalla Germania: tre calciatrici salvano (e vincono) un derby tra uomini

Nancy Morgner, Cindy Kahlert e Jenny Böttcher chiamate per evitare la vittoria a tavolino della loro squadra. Vittoria e festa post gara

Dal cuore dell’Europa emerge una nuova storia particolare riguardante il calcio femminile che vale la pena di raccontare. Dopo la celebre parentesi di Marie-Louise Eta alla guida dell’Union Berlino maschile di cui vi abbiamo parlato ne arriva un’altra sempre dalla Germania ancora più particolare, proveniente dal calcio amatoriale sassone. La squadra del Motor Rochlitz era in procinto di affrontare il derby contro l’SV Union Milkau. La rosa della squadra di casa tuttavia era decimata da infortuni, defezioni e alcuni giocatori non potevano rispondere alla chiamata perché letteralmente in vacanza. Chiesto il rinvio alla formazione avversaria e incassata una netta opposizione ma rifiutando la sconfitta a tavolino, il club tedesco di Kreisliga B (pari al decimo livello del calcio locale) ha tentato la mossa estrema chiedendo a tre donne di partecipare. I loro nomi sono Nancy Morgner, Cindy Kahlert e Jenny Böttcher che hanno risposto subito positivamente. “La squadra era davvero in una brutta situazione” ha dichiarato Morgner successivamente all’agenzia di stampa Freie Presse.

Ottenuto il via libera dalla Federcalcio sassone le tre ragazze sono state incluse in rosa con Kahlert che ha persino giocato titolare e ha sfiorato il goal del 2-0. Per la cronaca, il derby è stato vinto dal Rochlitz per 1-0. A fine gara uno dei compagni di squadra non ha potuto che sottolineare l’impegno e la bravura delle novelle colleghe calciatrici: “Non si sono tirate indietro in nessun contrasto né sui palloni alti”, dichiara alla Freie Presse. Dagli spalti è piovuto tanto sostegno e tanto entusiasmo che non ha minimamente intimorito le ragazze che, a fine gara, hanno festeggiato la vittoria a suon di birra stando ai racconti dei presenti.

Al termine della sfida e dei festeggiamenti, sono stati gli stessi compagni di squadra che hanno concesso l’uso dello spogliatoio alle tre donne, rimanendo all'esterno e sorvegliandolo, garantendo loro la necessaria privacy per lavarsi e cambiarsi. L’impresa è stata celebrata anche sui profili social del club che oltre a pubblicare un autoscatto delle tre in divisa da gioco, ha voluto esaltare la grande impresa del derby vinto con un lungo ed emozionante post. Tutto ciò è stato reso possibile dalla riforma introdotta nella stagione 2025/2026 dalla Federcalcio locale che in Sassonia ha aperto alle donne la possibilità di partecipare ai tornei maschili. Ad esprimere soddisfazione è stato anche Volkmar Beier, vicepresidente della federazione locale che ha sottolineato come la presenza simultanea di tre giocatrici in una squadra maschile rappresenta una situazione del tutto eccezionale e mai avvenuta prima.