FirenzeViola Soncin e l'intrigo dei portieri: il dualismo del Como 1907 intrica le scelte del CT per la Nazionale

L'alternanza Shore-Durante crea grattacapi al CT delle Azzurre nel momento della scelta delle convocate. Ma la tattica del club lariano si rivela efficace

È passata ormai una settimana dal doppio confronto tra Italia Femminile e Bielorussia, valida per il primo turno del play-off per andare al Mondiale di Brasile 2027. Archiviati risultati, polemiche e prestazioni ora gli occhi sono tornati al campionato ma inevitabilmente la testa corre già verso il doppio confronto con la Finlandia che determinerà se le Azzurre infine voleranno in Brasile o rimarranno a casa. Al termine della sfida con la Bielorussia del Franchi, in conferenza stampa il CT ha provato a spiegarci le difficoltà nelle scelte del gruppo e come sia altrettanto complicato dover lasciare fuori dalla lista delle convocate ragazze che comunque sono sempre pronte e disponibili. Il caso su cui ci siamo concentrati con il nostro quesito riguardava i portieri.

A seguito della nostra domanda sul quando si potrà vedere Gilardi titolare, Soncin ha spiegato come la ragazza sia all’interno del gruppo e si stia comportando bene ma allo stesso tempo ha sottolineato come il portiere del Como Women non abbia iniziato al meglio la nuova stagione. Che avesse ragione o meno basti vedere il gruppo dei portieri convocati per la doppia sfida contro le bielorusse per capire che il mister sia effettivamente in difficoltà nel dover scegliere. Non è solo questione di meriti e risultati sul campo, ma anche di mentalità. E questo lo ha fatto intendere anche lo stesso allenatore della Nazionale Femminile nel corso della conferenza stampa post gara.

Su un caso particolare Soncin ha voluto soffermarsi rispondendo alle domande di Firenzeviola: il dualismo al Como 1907 tra l’ex viola Francesca Durante e Margot Shore. Entrambe sono state alternate dall’allenatrice Mazzantini: in Women’s Cup ha giocato più Durante mentre in campionato l’ex Marsiglia sta avendo maggiore spazio. Entrambe, nel corso delle varie gare disputate, hanno saputo distinguersi con prestazioni sufficienti. Tuttavia alla fine la scelta del CT è ricaduta sull’ex Lazio, Inter e appunto Fiorentina. L’esclusione di Shore ha scatenato utenti sostenitori del Canada che hanno richiamato la calciatrice affinché rappresenti la loro Nazionale. Ma anche se l’ex Bologna e Marsiglia fosse stata inclusa, difficilmente avrebbe avuto le sue chance di giocare contro la Bielorussia. Questo perché, almeno fino al Mondiale, il CT sembra intenzionato a riproporre il gruppo storico senza creare troppi stravolgimenti. Eppure le convocazioni dei portieri evidenziano come Soncin sia entrato inevitabilmente in confusione e rischi di scatenare ulteriori polemiche già in vista delle chiamate che saranno effettuate per la doppia sfida decisiva contro la Finlandia.