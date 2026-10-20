Fiorentina sconfitta dal Como: chi si salva tra i viola? Vota il Top FV!
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Una Fiorentina sfortunata e sbadata in difesa perde anche contro il Como, con la squadra di Cesc Fabregas che arriva alla quarta vittoria consecutiva al Franchi. Alla settima di Serie A finisce 3-1 per gli ospiti, grazie alle reti di Liberali (primo centro in Serie A), Nico Paz e Douvikas - rete viola di Marin Pongracic -. Come ogni post-partita vi chiediamo di indicare il migliore in campo nelle fila viola col consueto Top Fv. Qui sotto potete votare il sondaggio:
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FirenzeViolaDodo titolare? I tifosi a RFV si dividono ma prevalgono i no: qualcuno invoca la tribuna
Lorenzo Di BenedettoDov'è finito Paratici? Il suo mercato non sta pagando e nessuno ci mette la faccia, lui per primo. La miglior partita della Fiorentina in stagione ha portato zero punti. Il VAR è un problema, ma guai a nascondersi dietro a un dito
Angelo GiorgettiParatici, uomo solo al comando: troppo? L’idea di una nuova figura (c’è un precedente). Dopo il Como sono più ottimista, ma pesa l’assenza di leader. Dubbi sulla fascia a De Gea
Mario TeneraniVanoli e società, pensate a fare 40 punti. La peggior difesa e in attacco gol sbagliati, sarebbe opportuno che Paratici parlasse. La squadra non capisce che deve combattere
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