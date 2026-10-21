Niente partite nel weekend per Di Bello, ma non è una punizione: ecco perché
Marco Di Bello non arbitrerà il prossimo weekend, né in Serie A né in Serie B, ma non si può parlare di "stop" da parte dell'AIA dopo le polemiche successive alla partita tra Fiorentina e Como di domenica scorsa con almeno un paio di episodi incriminati nella direzione del fischietto della sezione di Brindisi.
Di Bello infatti è stato alternato fin dall'inizio di questa stagione, avendo all'attivo per ora soltanto 4 partite tra Serie A e Serie B. Nello specifico in stagione per ora ha arbitrato all'esordio Genoa-Napoli per poi tornare alla terza giornata in Bologna-Sassuolo, poi Palermo-Padova in B alla quinta e infine Fiorentina-Como alla settima giornata di Serie A. In più, lo stesso arbitro era al VAR ieri in Champions League per il big-match tra PSG e Barcellona, con annesse polemiche per alcune mancate chiamate.
Una condotta da parte dell'AIA che in ogni caso, accompagnata dall'assenza di comunicazioni dell'organo degli arbitri in merito a un provvedimento nei confronti dell'arbitro, tanto che il VAR Paterna è designato regolarmente in Lecce-Juventus, fa pensare più a una "gestione" di Di Bello che a una punizione.
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