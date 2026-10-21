FirenzeViola Piacciono Fagioli e Pongracic, Mastantuono sul podio: i risultati del Top FV

In Fiorentina-Como sono il centrocampista e il difensore a spiccare. I tifosi premiano anche l'argentino e i due assist di Goncalves

Salvano Nicolò Fagioli e Marin Pongracic, i lettori di FirenzeViola.it, nella sconfitta che la Fiorentina ha rimediato domenica per mano del Como. Il regista e il centrale croato sono i più votati del consueto sondaggio Top FV che proponiamo sempre dopo le partite della squadra di Vanoli: il centrocampista tiene le redini del gioco e guida i suoi compagni in una partita dove - paradossalmente - i viola sono stati più performanti che in quasi tutta la stagione, mentre il difensore non perde quasi mai la marcatura e, se non fosse stato per un fuorigioco ancora da spiegare, avrebbe anche siglato una doppietta.

Per Fagioli la maggioranza dei voti (su un totale di 754), col 34,75% delle preferenze nei suoi confronti. A Pongracic poco meno, venendo opzionato dal 26,66% dei tifosi coinvolti. Chiude il podio Mastantuono, sempre nel vivo del gioco anche se ancora poco incisivo: per l'argentino il 13,53% dei voti; da segnalare anche un quasi 8% di preferenze a Pedro Goncalves, autore di due assist pregevoli nell'inizio di partita e di un minutaggio finalmente in crescita.