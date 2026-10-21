Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: seduta mattutina

Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: seduta mattutinaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca
Ieri alle 09:00Notizie di FV
di Redazione FV

La Fiorentina torna al lavoro dopo la giornata di riposo concessa ieri. Questa mattina al Viola Park prende ufficialmente il via la preparazione in vista della sfida contro l’Inter, con Paolo Vanoli e il suo staff pronti a studiare nel dettaglio le caratteristiche della formazione nerazzurra per individuare le strategie più adatte ad affrontare l’impegno. L’obiettivo sarà arrivare alla partita nelle migliori condizioni, curando sia gli aspetti tattici sia quelli fisici.

Atta sotto la lente d'ingrandimento

Particolare attenzione sarà riservata anche alle condizioni di Arthur Atta, che prosegue il proprio percorso di recupero dal sovraccarico strutturale all’addome. Il suo rientro resta un tema importante, anche se difficilmente si verificherà domenica a Milano, e lo staff viola monitorerà quotidianamente i suoi progressi per valutare quando potrà tornare a disposizione di Vanoli.