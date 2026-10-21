Braschi si racconta: "Lo scudetto in Primavera il finale perfetto. La Fiorentina si rialzerà"

Riccardo Braschi torna sul suo passato alla Fiorentina e lo fa in esclusiva con FirenzeViola. L'intervista che la nostra redazione ha realizzato con l'attaccante oggi al Thun è stata una delle notizie più lette del giorno su queste pagine, col prodotto del settore giovanile viola che ha ripercorso il suo passato e ha ricordato, soprattutto, l'immagine più nitida che ha ancora impressa nella mente: "È semplice: tutti noi che festeggiamo insieme lo scudetto. Per ciascuno è stato il finale perfetto. Tanti di noi erano alla Fiorentina da otto, dieci anni o anche di più: siamo cresciuti insieme e abbiamo condiviso tutto. Quella festa è l’immagine che racchiude i miei anni in viola".

Queste invece la risposta di Braschi sulla Fiorentina attuale, allenata da Paolo Vanoli: "La seguo sempre e sono costantemente informato. Anche quest’anno le cose sono partite male, ma rispetto alla stagione scorsa c’è stato un cambio rapido in panchina. Credo sia stato positivo, perché ha dato al mister la possibilità di riprendere il lavoro prima che la situazione degenerasse. Sono convinto che la squadra risalirà la classifica, come l’anno scorso, e che stavolta lo farà anche più velocemente".

Per l'intervista integrale, leggi: Riccardo Braschi in esclusiva: "Vi racconto la mia Svizzera. Meritavo una possibilità ma sogno di tornare in viola”