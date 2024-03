FV, Oggi saremo a Pozzallo per Joe Barone

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Firenzeviola e Radio Firenzeviola saranno in trasferta a Pozzallo per seguire la due giorni siciliana per ricordare Joe Barone con l'inviato Niccolò Santi. Una due giorni per raccontare il paese di origine del dirigente viola che vuole stringersi intorno alla famiglia Barone e alla Fiorentina, con l'apertura della camera ardente e la messa per ricordare Joe.