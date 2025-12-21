Fiorentina-Udinese, silenzio di tutto il Franchi al momento dell'inno viola

di Lorenzo Della Giovampaola

A contornare il momento di forte tensione che si sta respirando in questo immediatissimo pre partita della sfida tra Fiorentina e Udinese c'è stato anche un ingresso in campo delle squadre in un silenzio tombale dell'intero Stadio Artemio Franchi che non ha neanche intonato il classico inno viola di Narciso Parigi.