Fiorentina-Udinese 5-1, manita viola: doppietta di Moise Kean

Oggi alle 19:38Primo Piano
di Lorenzo Della Giovampaola

La Fiorentina pochi istanti dopo il gol dell'Udinese del 4-1 di Solet ristabilisce subito i quattro gol di distanza rispetto ai friulani con la doppietta di Moise Kean. Il centro avanti viola, lanciato in verticale da Dodo, controlla bene il pallone e a tu per tu con Sava lo fulmina con un gran destro sul primo palo. Cala dunque la manita la squadra gigliata.