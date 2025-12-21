FirenzeViola Dodo-Vanoli, storie tese poi l'abbraccio: cosa è successo al Franchi

Storie tese e poi abbracci tra Dodo e Paolo Vanoli durante Fiorentina-Udinese. Il terzino brasiliano e l'allenatore viola sono stati protagonisti nella partita di due momenti particolari. Il primo è stato poco dopo il primo gol segnato dai viola, su una rimessa laterale conquistata dalla squadra gigliata. Per Vanoli bisognava rimettere subito in gioco e ha calciato il pallone cercando il brasiliano, che però stava arrivando con estrema calma e questo ha provocato la furia del tecnico che si è arrabbiato platealmente mentre Dodo gli diceva di stare calmo.

Storie tese poi risolte da un abbraccio tra i due dopo la rete di Gudmundsson: il brasiliano è andato a festeggiare con l'allenatore che ha ricambiato il gesto d'affetto. Tutto risolto dunque in una serata che almeno per il primo tempo è andata finalmente alla grande per la Fiorentina.